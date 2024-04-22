Новый сервис: казанцы теперь могут заказывать справки об оплате за детсад онлайн

В Татарстане запущен новый сервис, который позволит родителям избавиться от бумажных справок об оплате за детский сад. Уточняется, что это касается только казанских дошкольных учреждений. Но вскоре возможность появится и у других жителей Татарстана.

Найти его можно на портале госуслуг республики в разделе «Детские сады» – «Запрос справки о состоянии расчетов в дошкольном образовательном учреждении». Справка выдается всего за пять минут.

Каждый год в Казани выдают порядка 10 тысяч бумажных справок об оплате – это требует не только больших бумажных затрат, но и много времени.