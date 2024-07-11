Новый вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин приступил к работе в ЛНР

news_top_970_100
Республика
11 июля 2024  14:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Бывший глава Минземимущества РТ Фаниль Аглиуллин назначен вице-премьером республики, ответственным за работу в подшефных городах Лисичанск и Рубежное в ЛНР.

Аглиуллин, имеющий большой опыт работы в силовых структурах, уже давно помогает жителям Донбасса, и с желанием принял назначение, осознавая тяжесть ситуации. Перед выездом в ЛНР он прошел подготовку на полигоне, показав высокие результаты в стрельбе и тактической медицине.

В планах нового вице-премьера — восстановление социально-культурных объектов (школ, детских садов) и жилых домов, что потребует значительных усилий и времени. Аглиуллин уже приступил к изучению вопросов ЖКХ, и планирует быстро включиться в работу, чтобы как можно скорее улучшить условия жизни людей в Лисичанске и Рубежном.

Важнейшей задачей Аглиуллин считает решение проблемы дефицита кадров в городах. Многие специалисты уехали, а новые не спешат приезжать. Особое внимание вице-премьер уделяет медицинским работникам и учителям. Для привлечения специалистов он планирует вводить вахтовый метод работы, предлагая молодым специалистам из Татарстана приобрести опыт работы в трудных условиях.

Аглиуллин подчеркивает, что жителям городов важно объединиться и вместе работать над восстановлением, а не ждать помощи «с небес». Для поддержки местных жителей планируется предоставлять гуманитарную помощь и дополнительные пайки.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
«Я не сплю за рулем»: автоинспекторы Татарстана провели профилактическую акцию
Летний OPEN AIR от «Болгар радиосы»
Летний OPEN AIR от «Болгар радиосы»
Минстрой РТ заявил, что качество документации застройщиков вызывает опасения
Новый вице-премьер РТ Фаниль Аглиуллин приступил к работе в ЛНР
ДОСААФ РТ объявляет о новой программе по привлечению контрактников с денежным вознаграждением
Телевизионные трансляции игр БРИКС собрали 25 миллионов зрителей
В Казани откроется детский багги-центр
Ак Барс Банк продлевает акцию по Карте жителя РТ: скидка 10 рублей на проезд и 10% за оплату ЖКХ