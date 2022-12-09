 Замглаву Минстроя РТ назначили на новую должность
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Замглаву Минстроя РТ назначили на новую должность

Ильдус Насыров стал заместителем гендиректора государственного унитарного предприятия республики «Татлизинг».

Республика
9 декабря 2022  18:53
Автор:
Эдуард Салихов

Замминистра строительства и ЖКХ РТ Ильдуса Насырова назначили на новую должность. Насыров стал заместителем гендиректора государственного унитарного предприятия республики «Татлизинг». Соответствующая информация появилась на сайте компании. 

Напомним, должность замминистра Насыров занимал с июля 2018 года. В самом министерстве он работал с 2006 года. 

Ранее «КВ» сообщали, что новым руководителем Гостехнадзора РТ назначили Альберта Бурганова. Ранее Бурганов занимал должность начальника ОГИБДД МВД России в Верхнеуслонском районе.

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