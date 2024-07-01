Новым главой УБЭП в Татарстане стал Рафаэль Усманов

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Республика
1 июля 2024  10:43
Автор:
Эндже Гарафиева

41-летний Рафаэль Усманов стал новым начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что Усманов является опытным специалистом с внушительным опытом работы в правоохранительных органах.

Фото: «Татар-информ»

Он окончил Елабужскую школу милиции, получил второе высшее образование в Академии управления МВД России. В настоящее время заканчивает третье высшее образование в Институте экономики и финансов КФУ.

Ранее работал оперативником в РОВД Приволжского района Казани. Затем служил в управлении налоговой полиции РТ, а после – в УБЭП.

Управление под руководством Усманова продолжит заниматься выявлением, предупреждением, пресечением и раскрытием экономических, коррупционных и налоговых преступлений, а также выявлением и установлением лиц, причастных к их подготовке, совершению или совершению.

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