 Новым проректором КФУ по хозяйственной деятельности стал замглавы Минспорта РТ
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Новым проректором КФУ по хозяйственной деятельности стал замглавы Минспорта РТ

Вакансия появилась после ухода экс-проректора Ленара Сафиуллина.

Город
23 ноября 2022  09:35
Автор:
Ольга Ильина

На должность проректора КФУ по хозяйственной деятельности назначили Алмаза Мингулова, который ранее 11 лет работал заместителем министра спорта Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Татарстана.

«Мы благодарим Вас от всей души. Вы всегда остаетесь частью нашей команды. Желаем удачи на новом месте в новой должности», - пожелал бывшему коллеге министр спорта РТ Владимир Леонов.

На сайте КФУ в профилях проректоров Мингулов уже появился.

Напомним, ранее занимавший должность проректора КФУ по хозяйственной деятельности Ленар Сафиуллин покинул свой пост. Причины решения не сообщаются.

Ранее «КВ» сообщали, что новым главой УБЭП МВД РТ назначили Рустема Аманова. Куда уходит предшественник Аманова Тимур Минушев – пока не сообщается.

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