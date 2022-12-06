Новым руководителем Гостехнадзора РТ назначили Альберта Бурганова

Начальником Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Татарстана назначили Альберта Бурганова.

Новому главе ведомства 39 лет. До назначения Бурганов работал на должности начальника Отделения ГИБДД МВД России в Верхнеуслонском районе. Перед этим он занимал такую же должность в Лаишеве.

Напомним, предшественник Бурганова – Радик Зиатдинов – скончался в октябре этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что новым заместителем главы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначена Элеонора Абубакирова. Она приступила к своим обязанностям с 5 декабря этого года.

В настоящее время у главы Минстроя республики Марата Айзатуллина шесть заместителей.