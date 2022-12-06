 Новым руководителем Гостехнадзора РТ назначили Альберта Бурганова
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Новым руководителем Гостехнадзора РТ назначили Альберта Бурганова

Ранее Бурганов занимал должность начальника ОГИБДД МВД России в Верхнеуслонском районе.

Республика
6 декабря 2022  09:01
Автор:
Ольга Ильина

Начальником Управления по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Татарстана назначили Альберта Бурганова.

Новому главе ведомства 39 лет. До назначения Бурганов работал на должности начальника Отделения ГИБДД МВД России в Верхнеуслонском районе. Перед этим он занимал такую же должность в Лаишеве.

Напомним, предшественник Бурганова – Радик Зиатдинов – скончался в октябре этого года.

Ранее «КВ» сообщали, что новым заместителем главы министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана назначена Элеонора Абубакирова. Она приступила к своим обязанностям с 5 декабря этого года. 

В настоящее время у главы Минстроя республики Марата Айзатуллина шесть заместителей.

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