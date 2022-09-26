Новым военным комиссаром Нижнекамска назначили Газинура Ситдикова

В Нижнекамске утвердили в должности нового военного комиссара – им стал Газинур Ситдиков, который последние несколько месяцев временно исполнял обязанности военкома. О кадровых изменениях рассказал глава района Рамиль Муллин.

«Газинур Файзрахманович давно работает в должности. Вы пришли в самое сложное время. Пожелаем вам успехов. Те задачи, которые перед нами ставит руководство республики и страны, мы должны с честью выполнить», - отметил Муллин.

Ранее «КВ» сообщали, что теперь первичный прием документов военнообязанных будет проводиться в Доме культуры «Камаза», а не в военном комиссариате. Об этом на утреннем совещании рассказал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев.