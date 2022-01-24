Нулевой участок трассы М12 будет запущен уже в этом году

Нулевой участок трассы М12 Москва — Казань будет запущен уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании с Премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Мы хотим построить этот объект в два раза быстрее нормативных сроков. Примерно за три года мы планируем полностью эту трассу построить. Для этого мы мобилизовали все необходимые силы», — заявил Хуснуллин.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что трассу М12 могут продлить до Новосибирска. По автодороге можно будет доехать до Монголии и Китая. Также взамен деревьев, вырубленных во время строительства М12, посадили 4 млн хвойных и дубов.