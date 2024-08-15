О помощи соцработников пожилым родственникам участников СВО

Мне 72 года, мой сын - участник специальной военной операции. Живу одна, часто болею, могу ли я получать помощь социального работника?

Мария Анатольевна

Уважаемая Мария Анатольевна! В Министерстве труда, занятости и социальной защиты РТ пояснили, что пожилые члены семьи участников СВО и члены семьи участников СВО, являющиеся инвалидами 1-й и 2-й групп, имеют право на бесплатное социальное обслуживание на дому.

Для оформления услуг социального работника необходимо обратиться в территориальный орган социальной защиты по месту жительства гражданина или в комплексный центр социального обслуживания населения.

