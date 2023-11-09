О порядке начисления единой денежной выплаты отдельным категориям военнослужащих

Постановлением Кабинета министров РТ от 2.11.2023 №1409 утвержден порядок осуществления единовременной денежной выплаты отдельным категориям военнослужащих в целях реализации Указа Раиса Республики Татарстан от 26 октября 2023 года №738 «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих».

Настоящий порядок осуществления единовременной денежной выплаты отдельным категориям военнослужащих определяет механизм предоставления единовременной денежной выплаты гражданам Российской Федерации, заключившим после 31 августа 2023 года, но не позднее 31 декабря 2023 года включительно контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, из числа:

- военнослужащих, призванных по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации с территории Республики Татарстан;

- военнослужащих, призванных на военную службу по призыву, заключивших указанный контракт в военных комиссариатах в Республике Татарстан либо в воинских частях, дислоцированных в Республике Татарстан;

- военнослужащих, отобранных пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) г. Казани и проходивших на дату заключения указанного контракта военную службу по призыву в воинских частях Министерства обороны Российской Федерации.

Единовременная выплата предоставляется в размере 305 тысяч рублей и назначается на основании списков, направляемых в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан пунктом отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) г. Казани совместно с Военным комиссариатом Республики Татарстан.

Перечисление сумм единовременной выплаты на лицевые счета граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка, открытые в кредитных организациях, производится в пятидневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня поступления списков.

Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) г. Казани совместно с Военным комиссариатом Республики Татарстан несет ответственность за достоверность сведений, предоставляемых в Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ в соответствии с пунктом 2 настоящего порядка.

Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) г. Казани совместно с Военным комиссариатом Республики Татарстан обеспечивает получение в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» согласия граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка, на обработку министерством их персональных данных и передачу сведений о произведенных выплатах пункту отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) г. Казани.

Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) г. Казани совместно с Военным комиссариатом Республики Татарстан обеспечивает конфиденциальность и защиту полученных персональных данных граждан, указанных в пункте 1 настоящего порядка, и несет ответственность за их неправомерное использование.

Источником финансового обеспечения расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, являются средства резервного фонда Кабинета министров Республики Татарстан. Контроль за исполнением настоящего постановления возложен на Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан.

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