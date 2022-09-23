 О повестке в госуслугах: топ-3 вопроса колл-центру о частичной мобилизации
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О повестке в госуслугах: топ-3 вопроса колл-центру о частичной мобилизации

Свой вопрос о частичной мобилизации можно задать по номеру 122.

Россия/Мир
23 сентября 2022  14:40
Автор:
Ольга Ильина

В России начала действовать горячая линия по номеру 122, куда жители страны могут позвонить и узнать ответы на интересующие вопросы о частичной мобилизации.

Самые распространенные вопросы и ответы на них:

– Как будут вручать повестку?

Повестка должна быть вручена лично в руки, под подпись.

– Могут ли направить повестку через портал госуслуг?

Нет. Повестка о мобилизации должна быть вручена только лично в руки под подпись.

– Можно ли самостоятельно узнать, подлежу ли я мобилизации?

Да, по этому вопросу можно обратиться в военкомат по месту пребывания.

Напомним, обратиться с вопросом на горячую линию может житель любого региона страны. Также интересующую информацию можно узнать на сайте Объясняем.РФ.

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