Объем экспорта халяль-продукции Тататрстана вырос почти на 40%

Совокупная стоимость халяль-продуктов, экспортированных Татарстаном с января по июнь, составила 8 млн долларов. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рустем Гайнуллов.

Свою продукцию экспортирует за рубеж более 20 компаний Татарстана. Они продают свои товары в страны Таможенного союза, Северной Африки и Персидского залива. Впрочем, для татарстанской халяль-продукции может быть открыто еще много рынков, в том числе Малайзия, Оман и Бахрейн.

В прошлом году общий объем халяль-экспорта Татарстана составил 11 млн долларов.