Объем экспорта халяль-продукции Тататрстана вырос почти на 40%

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Республика
2 августа 2024  09:58
Автор:
Владислав Косолапкин

Совокупная стоимость халяль-продуктов, экспортированных Татарстаном с января по июнь, составила 8 млн долларов. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подробнее об этом рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рустем Гайнуллов.
Свою продукцию экспортирует за рубеж более 20 компаний Татарстана. Они продают свои товары в страны Таможенного союза, Северной Африки и Персидского залива. Впрочем, для татарстанской халяль-продукции может быть открыто еще много рынков, в том числе Малайзия, Оман и Бахрейн.
В прошлом году общий объем халяль-экспорта Татарстана составил 11 млн долларов.

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