Объезд села Сокуры планируют завершить на год раньше в 2026 году

Реконструкция участка трассы Р-239 Казань-Оренбург между 20-м и 43-м километрами, включая строительство обхода села Сокуры, продолжается. К настоящему моменту земляные работы, объемом 1 млн 800 тысяч кубометров, завершены на 60%. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправдорстрой».

Фото: © пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправдорстрой»

На участке протяженностью 24 км уже срезано 925 тысяч кубометров грунта. Самый большой объем работ приходится на строительство обхода села Сокуры, где глубина разработки выемки достигает 13 метров.

Помимо земляных работ, на участке уже уложено более 40 тысяч тонн асфальтобетона нижнего слоя покрытия. Строительство искусственных сооружений также продолжается. На участке планируется возвести два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневых транспортных развязки, два разворотных съезда и один переезд для сельхозтехники.

Строительство шестикилометрового обхода села Сокуры выведет транзитный транспорт из села, сделав проезд более комфортным и безопасным. Завершить реконструкцию планируется в октябре 2026 года, на год раньше запланированного срока.