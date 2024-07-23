Обновление фасада Анатомического театра в Казани выполнено на 85%

В преддверии саммита БРИКС, который пройдет в Казани, продолжается реставрация объектов. В этом году обновление фасада претерпит и «Анатомический театр» Казанского медицинского университета. Объект, являющийся памятником архитектуры федерального значения, к саммиту получит обновленный внешний вид.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

По словам главы комитета РТ по охране объектов культурного наследия Ивана Гущина, работы по реставрации завершаются.

«На данный момент выполнена покраска поверхностей стен с предварительной подготовкой в соответствии с согласованными колерными решениями. Устранен отслоившийся штукатурный слой, произведена просушка стены и ее оштукатуривание. Работы выполнены на 85%. На стадии завершения окраска оштукатуренной поверхности стен и архитектурно-декоративных элементов фасадов», — сообщил он.

Анатомический театр, расположенный на улице Кремлевская – это не просто музей, а место, где история медицины переплетается с архитектурой. Он известен своей уникальной коллекцией анатомических препаратов, включающей скелеты, черепа, внутренние органы в разрезе, мышцы, нервы, мумии XVI века.

Фото: комитет РТ по охране ОКН

Здание театра было построено в 1836 году и изначально имело «дикую» окраску – смесью серого или серо-голубого цвета из сажи, белил и голландского черного красителя.