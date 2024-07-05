Объявлено штормовое предупреждение в Татарстане на 6 июля

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Республика
5 июля 2024  12:58
Автор:
Эндже Гарафиева

Гидрометцентр РТ предупреждает о неблагоприятных погодных условиях на территории республики. В субботу, 6 июля, днем и вечером ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра до 22-27 м/с, ливневые дожди и местами крупный град.

В ГУ МЧС России по Республике Татарстан дали несколько рекомендаций, которых просят придерживаться жителей региона:

Владельцам маломерных судов воздержаться от выхода на воду, учитывать погодные условия, иметь при себе средства спасения, связи и навигации, не рыбачить в одиночку.

Водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов, соблюдать правила дорожного движения.

Жителям убрать незакрепленные предметы с балконов и дворов, плотно закрыть окна. Не стоять рядом с карнизами домов, рекламными щитами, деревьями и навесами. Во время сильного ветра укрыться в помещении.

Во время грозы не стоять рядом с высокими деревьями, стогами сена, печными трубами, высотными строениями.

Защита от молнии – оборудовать дом молниеотводом. Удар молнии может привести к пожару, разрушению зданий и травмам. Поражение молнией может произойти при прямом попадании, а также при распространении электричества в сырой земле или воде.

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Объявлено штормовое предупреждение в Татарстане на 6 июля
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