Обычная просьба стала причиной для избиения: чем обернулась поездка в такси для жительницы Казани

В Татарстане, как и по всей России неадекватные выходки таксистов в сторону пассажиров стали не редкостью. В сводках новостей периодически стали появляться жуткие истории, связанные с водителями такси. Если одни обходились только оскорблениями, то другие даже лишались жизни или получали увечья.

В погоне за деньгами, таксисты забывают о существовании правил дорожного движения и об адекватном отношении к клиентам. Казусы на дорогах из-за спешки таких водителей возникают постоянно — они подрезают других участников движения, «вылетают» на красный свет или пересекают двойную сплошную, тем самым угрожая безопасности пассажиров.

Также для того чтобы «нажиться» на клиентах казанские таксисты разрабатывают специальные чаты в мессенджерах, в которых «накручивают» стоимость поездок с помощью манипуляций с коэффициентами в сервисах. По этой схеме, они снимают с линии машины во время заказа, тем самым создавая высокий спрос и отключают поездки за наличные.

Кажется, что водителям такси плевать на штрафы, санкции и правила, потому что работают они бесконтрольно. Сервисы, предоставляющие лицензию также, как и сами «водилы» плюют на отношение к клиентам и на свою репутацию. Агрегаторы, которыми многие пользуются для вызова такси, не несут ответственности за поведение водителей. Наверное, деньги важнее достоинства.



Попросила убрать детское кресло и получила по голове

Ярким пример ужасного поведения ужасного поведения таксиста по отношению к клиенту стала жительница Казани — Анастасия. Женщина поделилась своей ситуацией с безынициативной группой"ФемКызлар«, которые в свою очередь сообщили о происшествии нашему изданию.

Анастасия вызвала в 9 часов утра такси на улицу Дубравная, чтобы отвезти родителей домой из поликлиники.

Черезе некоторое время на указанный адрес приехала машина LADA Vesta. Открыв дверь автомобиля, женщина увидела, что на заднем сидении находится детское кресло, а так как пассажиров было трое оно мешало людям. Им пришлось бы тесниться и ехать в дискомфорте. Анастасия попросила убрать кресло в багажник, чтобы пожилые отец и мать разместились на заднем сидении. Однако водитель отказался выполнить ее просьбу и предложил отменить заказ. Тогда родители Анастасии не стали конфликтовать с мужчиной и согласились ехать с креслом.

После того, как все сели в автомобиль, таксист снова начал возмущаться и проявлять агрессию к клиентам. Он требовал покинуть автомобиль, отказываясь выполнять заказ.

Для прояснения ситуации Анастасия обратилась в службу поддержки сервиса такси Uber и рассказала о случившемся. Операторы посоветовали женщине и ее родителям оставаться в машине до приезда нового такси. Кроме того, пассажирка передала трубку водителю для разговора с одним из работников службы поддержки. После звонка он начал еще больше агрессировать и приказал родителям девушки покинуть авто.

Когда отец и мать женщины оказались за пределами машины, таксист направился к Анастасии. Поняв, что ей угрожает опасность, она включила камеру на смартфоне. Мужчина открыл дверь авто, выбил из рук пассажирки телефон и стал вытаскивать ее из машины. Приступ ненависти к Анастасии начинал расти и он ударил женщину по голове, продолжая ее оскорблять. Она начала кричать и звать на помощь. Только после этого водитель Uber отпустил ее и решил скрыться с места происшествия.

Анастасия обратилась в полицию и прошла судмедэкспертизу, которая зафиксировала гематому на ее голове и ноге.



Агрегаторы такси бегут от ответственности, работая через партнеров

Для того чтобы взглянуть на проблему с юридической стороны наше издание обратилось к юристке безынициативной группы «ФемКызлар» и автору проекта lawgicallab Анастасии Гончаренко.

По закону, агрегаторы такси несут ответственность за качество услуг, но они чаще всего работают через партнеров-перевозчиков, соответственно, водители причисляются к сотрудникам партнеров, отмечает эксперт.

Получается так, что такси-агрегат не несет ответственности за таксистов, а предоставляет только информационные услуги и выступает, как диспетчерская служба. За водителей отвечают партнеры, нанимающие их на работу.

При совершенном преступлении уголовное наказание несёт только сам таксист, добавила Гончаренко.

Также юристка рассказала, что при таких случаях, как у Анастасии следует сразу обратиться в полицию и заявить о правонарушении.



Бегут от ответа и перекладывают обязанности: Uber игнорирует ситуацию

Чтобы узнать о том, что думает сервис такси о нападении водителя на женщину и отстранят ли такого сотрудника от работы, «КВ» обратились в сам Uber.

Для начала мы написали о случившемся в Директ официального Instagram-аккаунта Uber.Russia. На наш запрос отреагировали оперативно и попросили обратить в пресс-службу сервиса.

Отправив запрос повторно, наше издание так и не получило ответы на вопросы. Решение о судьбе таксиста, нападающего на клиентов, осталось неизвестным. Ситуацию Uber не прокомментировали.

Стоит отметить, что на самом сайте Uber Russia говорится о взаимном уважении друг к другу, однако что делать если на тебя нападает водитель нет ни слова. Например, там можно найти вот такое описание.

«Нам важно, чтобы вы чувствовали себя уверенно во время поездок и оставались на связи с родными и близкими. Безопасность — наш безоговорочный приоритет, поэтому мы постоянно вводим новые стандарты и разрабатываем технологии предотвращения ДТП», — говорится на сайте агрегатора.

Если учесть, что при каждой смене погоды цены в приложении взлетают до небес, а водители самолично это создают, возникает ощущение обмана. Клиенты становится заложниками не только высоких ценников, но и хамского отношения к себе.