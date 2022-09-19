 «Очень радует экономические показатели»: летние мероприятия в парках Казани посетили 480 тыс. человек
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«Очень радует экономические показатели»: летние мероприятия в парках Казани посетили 480 тыс. человек

В Казанских парках и скверах провели 520 мероприятий. Гостями стали почти полмиллиона человек.

Город
19 сентября 2022  11:28
Автор:
Дамира Хайрулина

Почти полмиллиона человек посетили мероприятия в парках и скверах Казани за летний сезон, сообщила сегодня в ходе утреннего совещания в мэрии руководитель Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«За прошедшие пять месяцев Дирекция парков и скверов провела 520 мероприятий, которые посетили более 480 тыс. посетителей», – доложила она.

В этом сезоне в парках города протестировали новые форматы активностей, такие как: «Школа начинающего собаковода», мероприятие в формате фудшеринга (где все желающие могли обменяться излишками урожая с другими участниками), а также встречи с психологами.

Различные мероприятия пополнили фонд Дирекции 80 млн рублями, которые будут потрачены на содержание парков и скверов.

«Очень радуют экономические показатели. Понемногу учимся не только вкладывать в наши общественные пространства, но и зарабатывать, чтобы иметь источники для содержания ремонта и прочих расходов», - сказал мэр Казани Ильсур Метшин.

Градоначальник высоко оценил идею создания ремонтной бригады Дирекции.

«Похвально, что создали ремонтную бригаду. Это такая скорая помощь, которая реагирует на любую необходимость подремонтировать. Когда тысячи жителей бывают и одновременно на площадке, что-то выходит из строя. свою бригаду нужно иметь и оснастить ее всем необходимым», - резюмировал Метшин.

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