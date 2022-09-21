Очевидцы заметили пьяного мужчину на лошади с жеребенком на трассе под Елабугой

На трассе под Елабугой татарстанцы стали свидетелями следующей картины: мужчина верхом на лошади передвигается по трассе, а рядом с ними бегает жеребенок.

Мужчины был сильно пьян и не мог даже удержаться на животном. В итоге он так и не «доскакал» до своей точки Б и упал прямо на трассе. Очевидцы от необычной ситуации были повержены в шок, а видео опубликовали в соцсетях.

Ранее «КВ» сообщали, что в соцсетях появился видеоролик, где нижнекамцы засняли пожилую женщину, занимающуюся на уличном тренажере.

«Ноете, что болит спина после работы или ноги не хотят уходить от дивана? Просто посмотрите на эту бабушку в Нижнекамске, потом — на себя, потом — еще раз на бабушку», - отметил автор публикации.