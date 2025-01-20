Один пациент, отравившийся в центре «Дуслык», остается в больнице

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Город
20 января 2025  15:08

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, в больнице города остается один несовершеннолетний пациент, после массового отравления детей в центре «Дуслык».

В ведомстве отмечают, что у ребенка наблюдается положительная динамика и он идет к выздоровлению.

Напомним, в прошлую пятницу стало известно о массовом отравлении 12 детей в центре «Дуслык». Всех их доставили в инфекционную больницу с признаками кишечного отравления. Позже СК России по РТ инициировал уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих действующим стандартам безопасности. 

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Один пациент, отравившийся в центре «Дуслык», остается в больнице
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