Один пациент, отравившийся в центре «Дуслык», остается в больнице

Как сообщает пресс-служба Минздрава РТ, в больнице города остается один несовершеннолетний пациент, после массового отравления детей в центре «Дуслык».

В ведомстве отмечают, что у ребенка наблюдается положительная динамика и он идет к выздоровлению.

Напомним, в прошлую пятницу стало известно о массовом отравлении 12 детей в центре «Дуслык». Всех их доставили в инфекционную больницу с признаками кишечного отравления. Позже СК России по РТ инициировал уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих действующим стандартам безопасности.