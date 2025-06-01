Одиннадцать хоккеистов получили квалификационные предложения от «Ак Барса»

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Спорт
1 июня 2025  16:02
Автор:
Эдгар Витковский

«Ак Барс» сделал квалификационные предложения одиннадцати игрокам, закрепив тем самым права на хоккеистов, чьи контракты истекли 31 мая. Из игроков основы предложения получили вратарь Амир Мифтахов, защитники Никита Евсеев и Даниил Журавлёв, нападающие Алексей Пустозёров и Семён Терехов.

Квалификационные предложения получили и игроки, выступавшие в минувшем сезоне за «Барс» и «Нефтяник». Это защитники Николай Богатов, Алексей Горячев, Адель Курбанов, Владислав Топорков и Марк Янчевский, а также форвард Данил Зиновьев.

По регламенту игроки получили статус ограниченно свободных агентов и в срок до 30 июня могут принять предложение действующего клуба или получить предложение от другого клуба КХЛ.

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