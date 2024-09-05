Одну из самых высоких зарплат в Татарстане получают дальнобойщики

Профессия дальнобойщика, с одной стороны, она стремительно стареет, с другой — показывает рекордный рост зарплат. К таким выводам пришли аналитики hh.ru и компании «АвтоГрузЭкс».

Так, медианная зарплата дальнобойщиков в России увеличилась на 74% по сравнению с прошлым годом и составляет 131 тысячу рублей. В Татарстане средняя зарплата водителей грузовиков еще выше — порядка 190 тысяч рублей, и за год она выросла на 60 тысяч.

Такая динамика связана с острым дефицитом кадров, который вынуждает работодателей бороться за сотрудников, предлагая более высокие зарплаты. По прогнозам экспертов, до конца года оплата труда водителей грузовиков может увеличиться еще на 10-30%.

Интересно, что сами дальнобойщики не против зарабатывать еще больше. По данным опроса hh.ru, почти половина (48%) водителей грузовиков хотели бы получать 150-200 тысяч рублей, а каждый восьмой (13%) – еще больше.

При этом профессия стареет. Среди дальнобойщиков высока доля сотрудников старшего возраста.