Ограничение движения на улице Васильченко в Казани продлено до 20 октября

В связи с установкой временного ограждения на улице Васильченко в Казани продлевается ограничение движения транспорта и пешеходов. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства города.

До 20 октября движение будет частично перекрыто на участке проезжей части и тротуара в районе дома №2л.

Напомним, что ограничения на данном участке были введены ранее в связи со строительством насосной станции. Изначально планировалось завершить работы 30 сентября, однако сроки пришлось скорректировать.

Водителей и пешеходов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.