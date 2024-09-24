Ограничение движения на улице Васильченко в Казани продлено до 20 октября

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Город
24 сентября 2024  14:57
Автор:
Эндже Гарафиева

В связи с установкой временного ограждения на улице Васильченко в Казани продлевается ограничение движения транспорта и пешеходов. Об этом сообщает комитет внешнего благоустройства города.

До 20 октября движение будет частично перекрыто на участке проезжей части и тротуара в районе дома №2л.

Напомним, что ограничения на данном участке были введены ранее в связи со строительством насосной станции. Изначально планировалось завершить работы 30 сентября, однако сроки пришлось скорректировать.

Водителей и пешеходов просят учитывать данную информацию при планировании маршрутов.

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Ограничение движения на улице Васильченко в Казани продлено до 20 октября
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