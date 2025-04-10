Ограничение на снятие наличных коснётся только дропперов

Новые правила, ограничивающие снятие наличных более 50 тысяч рублей в сутки при подозрении на мошенничество, затронут лишь недобросовестных граждан, в первую очередь дропперов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью РИА Новости.

Закон, подписанный президентом Владимиром Путиным 1 марта, направлен на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством. С 1 сентября 2025 года банки смогут временно ограничивать выдачу наличных на 48 часов, если обнаружат признаки мошеннических операций, и обязаны уведомить клиента о причинах блокировки.

Аксаков подчеркнул, что ограничения не будут массовыми и коснутся только тех, кто участвует в незаконных схемах:

«Реально это касается лишь отдельных граждан, замеченных в недобросовестных операциях. В первую очередь дропперов – тех, кто предоставляет свои счета для отмывания украденных денег или передаёт их преступникам».

Он добавил, что эта мера защищает интересы большинства граждан, включая жертв мошенников, чьи средства часто выводятся через подставные счета.