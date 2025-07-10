Около 50 жителей Татарстана удостоены государственных наград в Казанском Кремле

Сегодня в историческом Пушечном дворе Казанского Кремля состоялась торжественная церемония вручения федеральных и республиканских наград. Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин лично вручил около 50 наград выдающимся жителям республики.

«Ваш труд получил заслуженное признание. Именно благодаря таким людям Татарстан динамично развивается и сохраняет межнациональное согласие», - отметил Мухаметшин. Он напомнил, что Президент России Владимир Путин назвал Татарстан опорным регионом страны.

Среди награжденных - участники специальной военной операции, работники промышленных предприятий, медики, педагоги, а также многодетные семьи. Особые награды - медали ордена «Родительская слава» - получили семьи, воспитывающие четырех и более детей.

Одна из награжденных, Гузалия Гараева, мама четверых детей, поблагодарила руководство республики за поддержку многодетных семей. "Ваша помощь создает благоприятные условия для воспитания детей", - сказала она. Гараева добавила, что всегда равнялась на свою мать, также удостоенную родительской награды, и надеется, что её дети продолжат семейную традицию.

Каждый из награжденных получил признание за свой вклад в развитие республики и страны. Среди почетных гостей были представители разных профессий и национальностей, что подчеркивает многонациональный характер Татарстана.