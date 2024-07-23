Около полусотни камер с ИИ в Казани будут штрафовать машины с сыпучим грузом

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Город
23 июля 2024  10:45
Автор:
Эндже Гарафиева

В столице Татарстана начал действовать усиленный контроль за перевозкой сыпучих грузов и мусора. На дорогах города установлено 46 камер с искусственным интеллектом, которые круглосуточно мониторят соблюдение Правил благоустройства Казани.

Камеры оснащены специальным алгоритмом, позволяющим выявлять самосвалы, перевозящие песок, щебень, грунт или мусор без полога. Такое нарушение создает опасность для других участников дорожного движения и загрязняет улицы.

Система контроля была внедрена в конце 2023 года, и с тех пор сотрудники Управления по организации деятельности административных комиссий зафиксировали 32 правонарушения. С началом строительного сезона количество нарушений увеличилось, что подчеркивает необходимость усиления контроля.

Согласно правилам благоустройства Казани, перевозка грунта, сыпучих строительных материалов, мусора, легкой тары и спила деревьев без покрытия брезентом запрещена. Также не допускается транспортировка строительных смесей и растворов без принятия мер, исключающих возможность их пролития.

За нарушение Правил благоустройства предусмотрено предупреждение или штраф для граждан от 2 до 3,5 тысяч рублей, должностных лиц от 15 до 30 тыс. рублей и юридических лиц от 200 до 500 тыс. рублей.

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