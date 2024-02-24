Ольга Павлова: В России всегда ценили тех, кто готов на самоотверженность ради Отечества

Заслуженный тренер России Ольга Павлова на заседании «Эксперного клуба» отметила, что в России «всегда ценили и чтят тех, кто готов идти на самопожертвование ради защиты Отечества». Она поздравила мужчин с Днём защитника Отечества.

23 февраля — это особый день, когда вспоминают тех, кто стоит на передовой, борется за мир и безопасность страны. Но поздравления в этот день адрески и в адрес жен и матерей военнослужащих. Как сказала Павлова, они «великая поддержка и опора для России».

Председатель Комитета Госдумы РФ по экономической политике Максим Топилин заявил, что в зоне СВО находятся и волонтеры, миллионы жителей помогают бойцам: «Россия всегда была, есть и будет сильна своими людьми».