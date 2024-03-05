Омбудсмен Сабурская из Татарстана стала спикером Всероссийского женского форума

В рамках международной выставки «Россия» на ВДНХ в Москве прошёл форум «Женщины: сохраняем традиции – развиваем Россию», объединивший представительниц прекрасного пола со всей страны. Там выступила и Сария Сабурская, уполномоченный по правам человека в РТ.

Гостьи и участницы посетили тематические сессии, дискуссии, презентации, выставки, показы коллекций российских женщин-дизайнеров. Почти вся площадка здесь посвящена достижениям женщин.

Территория нашего региона на выставке в первый форумный день собрала благотворителей, руководителей госорганов, депутатов и дизайнеров. Сегодня здесь представили книгу об известных женщинах республики, внёсших большой вклад в развитие Татарстана.

Сария Сабурская рассказала о своей работе. О том, какие сложности легли на плечи женщины-руководителя.