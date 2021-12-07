Профессор Чумаков: Омикрон может стать живой вакциной от штамма дельта

Омикрон может стать живой вакциной от штамма дельта, об этом заявил РИА Новости доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

«Если окажется, что это очень легкое заболевание, то действительно это природа создала живую вакцину. Те, кто переболеют, уже не будут восприимчивы к этой болезни. Локдаунов не будет, потому что локдауны у нас объявляют в основном потому, что медицинская система не справляется. Зачем локдаун, если не будет людей, которых надо госпитализировать?» – отметил Чумаков.

Профессор отметил, что пока нужно продолжать наблюдать за течением болезни. Пока в России только двое заболевших, и этих данных недостаточно, чтобы делать устойчивые предположения. Однако, если предположение окажется правдой, серьезных карантинных мер больше не будет.

Ранее «КВ» сообщали о вакцинации от омикрон-штамма в Татарстане.