 Профессор Чумаков: Омикрон может стать живой вакциной от штамма дельта
news_header_top_970_100

Профессор Чумаков: Омикрон может стать живой вакциной от штамма дельта

Омикрон показал более легкое течение заболевания и высокую заразность.

Истории
7 декабря 2021  16:56
Автор:
Елена Молчанова

Омикрон может стать живой вакциной от штамма дельта, об этом заявил РИА Новости доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков. 

«Если окажется, что это очень легкое заболевание, то действительно это природа создала живую вакцину. Те, кто переболеют, уже не будут восприимчивы к этой болезни. Локдаунов не будет, потому что локдауны у нас объявляют в основном потому, что медицинская система не справляется. Зачем локдаун, если не будет людей, которых надо госпитализировать?» – отметил Чумаков. 

Профессор отметил, что пока нужно продолжать наблюдать за течением болезни. Пока в России только двое заболевших, и этих данных недостаточно, чтобы делать устойчивые предположения. Однако, если предположение окажется правдой, серьезных карантинных мер больше не будет. 

Ранее «КВ» сообщали о вакцинации от омикрон-штамма в Татарстане. 

Новости
«Вдруг» такие женщины не получаются ниоткуда»: психолог о матери, избившей ребенка
«Вдруг» такие женщины не получаются ниоткуда»: психолог о матери, избившей ребенка
В Татарстане 50-летний рабочий скончался после падения в котлован
В Челнах мужчина с отверткой напал на прохожую
В Челнах приезжим медработникам будут выделять 200 тыс. рублей на покупку жилья
Татарстанских школьников бесплатно обучат программированию
Профессор Чумаков: Омикрон может стать живой вакциной от штамма дельта
В Казани началась рекультивация мусорного полигона «Самосырово»
Роспотребнадзор заявил, что в Россию омикрон может быть завезен из 50 стран