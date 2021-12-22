«Он стал кому-то неудобен, вот его и хотят убрать»: что думают студенты КФУ об аресте Гафурова

Студенты Казанского федерального университета считают задержание ректора вуза Ильшата Гафурова подстроенным. Таким предположением они поделились корреспонденту «КВ».

«Он стал кому-то неудобен, вот его и хотят убрать. Это было неожиданно, и поначалу я не поверила в это, но когда увидела в вузе полицейских, мои сомнения развеялись», — рассказали студентки Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ.

Информация об аресте Гафурова стала распространяться с самого утра и стала самой обсуждаемой в вузе среди различных потоков. Для обучающихся института международных отношения стало неожиданностью подозрение ректора КФУ в заказном убийстве.

«Возникает множество вопросов, например: почему это стало известно только сейчас?» — отметила одна из студенток ИМО.

Как рассказал студент Института филологии и межкультурной коммуникации, информация о задержании Гафурова повергла его в шок. На всех собраниях Гафуров производил впечатление очень приятного, интеллигентного человека, добавил молодой человек.

Преподавательский состав КФУ от комментариев отказался, заявив, что эта тема в вузе не обсуждается.