Онлайн-форум «Мой голос» стартует 16 июля в Татарстане

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Республика
15 июля 2024  18:41
Автор:
Эндже Гарафиева

В преддверии выборов депутатов Госсовета РТ, которые пройдут 8 сентября, 16 июля состоится онлайн-форум «Мой голос».

В рамках форума федеральные и региональные эксперты обсудят актуальные вопросы предстоящей избирательной кампании. Участники форума расскажут о вызовах, стоящих перед избирательной системой РТ, ожиданиях от выборов, принципах инклюзии и других важных темах.

Среди спикеров: председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова, политический консультант Владимир Кутилов. Сам форум проведет председатель Центризбиркома республики Андрей Кондратьев.

Трансляция форума начнется в 14.00 в сообществе «Мой голос» в ВКонтакте и Одноклассниках, а также на сайте выборы2024.онлайн. Зрители смогут задать экспертам интересующие их вопросы.

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