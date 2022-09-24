Встретить осень: что представят на Open Space Market в Казани

Маркет российски дизайнеров пройдет 24 и 25 сентября с 11:00 по 20:00 по адресу ул. Патриса Лумумбы, 47а/1. Вход: 100 руб., а школьникам и студентам - 50 руб. Детям до 7 лет и пенсионерам бесплатно. Билет действует оба дня.

Lumos

Соевые свечи, которые точно понравятся поттероманам. Есть линейка ароматов факультетов Хогвартса, например, «Гриффиндор» пахнет грейпфрутом и мятой, а «Слизерин» с ароматами лемонграсса и земляники. Свеча «Ты волшебник, Гарри!» пахнет как микс пачули, можжевельника и розы. Зажгите такую во время просмотра любимой части про мальчика, который выжил, и кинопоказ станет еще атмосфернее. Стоимость от 750 руб.

«В корзинке»

Осенью мы все чаще остаемся дома, поэтому хочется сделать пространство уютнее. В этом помогут джутовые и хлопковые корзины ручной работы, в которые можно положить пряжу для вязания, садовые яблоки, детские игрушки — да вообще что угодно. Посетители маркета смогут приобрести новинки — корзины прямоугольной и квадратной формы.

Liliya Puh

Мастерица Лилия из Оренбурга вяжет из козьего пуха буквально все: платки, косынки, носки, пончо варежки, кардиганы и др. Идеальный вариант подарка для мамы или бабушки, ведь теплом нужно делиться.

Ezik shop

Вязальщица Анастасия и ее помощницы создают теплые вещи для детей, поэтому на их прилавке можно найти шарфы, шапочки, береты, снуды и девчачьи аксессуары для волос. Шапочка с ежиками и береты с лисичками смотрятся очень мило и по-осеннему.

«Кафель»

Невозможно представить осень без чашечки горячего чая или пряного тыквенного супа. Вдвойне приятно есть и пить из керамики ручной работы, которую можно найти у мастеров Сержа и Лены из Жигулевска. Двух одинаковых изделий не бывает, каждое уникально.

Onestore Island

Невесомые свитеры ручной работы из шерсти альпаки и мохера, которые не дадут вам замерзнуть и точно привлекут внимание окружающих своим дизайном. Стоимость хэндмэйд-изделий начинается от 4000 руб.

Авторская открытка

Иллюстратор Маша подготовила для маркета открытки с осенними сюжетами: тыквы, свитера, кружки, пейзажи с разноцветными деревьями. Можно купить целую пачку и разослать любимым людям в других городах.

Gronn

Медная бижутерия из Сочи смотрится очень оригинально. Мастер Ирина использует натуральные камни и создает украшения в виде кленовых листов или спелых яблок.