Определились победители фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи»

Сегодня в новом здании театра им. Г. Камала состоялся финал фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез».

Фото: Ольга Иванычева

В финал прошли шесть семей из разных районов республики, представляющие разные национальности. Призы семьям вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В номинации «Поддержка семейных традиций» победила семья Никитиных из Мамадышского района.

Семья Бикметовых из Рыбно-Слободского района отмечена в номинации «Семья мира».

Победителем в номинации «Династия» стала семья Халиуллиных из Сармановского муниципального района Республики Татарстан.

Обладателем 3 места стала семья Газизьяновых-Салиховых из Актанышского муниципального района Республики Татарстан.

2 место – у семьи Хайбулиных из Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан.

А победителем фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез-2025» стала семья Ахатовых-Вахитовых, их родословная охватывает 20 поколений.