Определились победители фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи»

news_top_970_100
Республика
8 июля 2025  16:53
Автор:
Ольга ИВАНЫЧЕВА
Автор фото: Ольга Иванычева

Сегодня в новом здании театра им. Г. Камала состоялся финал фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи - Тарихта без эзлебез».

Фото: Ольга Иванычева

В финал прошли шесть семей из разных районов республики, представляющие разные национальности. Призы семьям вручил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

В номинации «Поддержка семейных традиций» победила семья Никитиных из Мамадышского района.

Семья Бикметовых из Рыбно-Слободского района отмечена в номинации «Семья мира».

Победителем в номинации «Династия» стала семья Халиуллиных из Сармановского муниципального района Республики Татарстан.

Обладателем 3 места стала семья Газизьяновых-Салиховых из Актанышского муниципального района Республики Татарстан.

2 место – у семьи Хайбулиных из Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан.

А победителем фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез-2025» стала семья Ахатовых-Вахитовых, их родословная охватывает 20 поколений.

 

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

  • Ольга Иванычева

    Ольга Иванычева

news_right_column_240_400
Новости
Чаще всего россияне знакомятся на работе
Чаще всего россияне знакомятся на работе
70 татарстанских семей получили медали за долгую и крепкую любовь
Правила питания для пожилых помогут чувствовать себя комфортно
Правила питания для пожилых помогут чувствовать себя комфортно
Определились победители фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи»
Определились победители фестиваля родословной «Эхо веков в истории семьи»
У реки Казанки восстанавливают свободное течение
У реки Казанки восстанавливают свободное течение
В Татарстане пройдет фестиваль молодых мастеров «Этнофест»
В РТ жилищные инспекторы выявили 79 нарушений за неделю
В Рио-де-Жанейро открылся саммит БРИКС с участием России