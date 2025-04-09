Определился соперник «Ак Барса» по второму раунду Кубка Гагарина

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Спорт
9 апреля 2025  15:01
Автор:
Эдгар Витковский

После победы «Салавата Юлаева» над «Сибирью» (2:1) в седьмом матче серии первого раунда Кубка Гагарина, стали известны все пары четвертьфиналистов турнира. «Ак Барс» попал в группу Б, где встретится с московским «Динамо». Столичный клуб будет иметь в этой серии преимущество своего льда, на выезде «Ак Барс» сыграет 12 и 14 апреля, а в Казани – 16 и 18 числа.

Отметим, что это будет вторая встреча между командами в Кубке Гагарина. Первый раз команды пересекались в полуфинале турнира в 2009-м. Тогда «Ак Барс» одержал победу в серии 4–2, после чего обыграл в финале «Локомотив» (4–3).

В регулярном чемпионате 2024/25 «Ак Барс» дважды обыграл «Динамо» (5:4, 6:5).

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Определился соперник «Ак Барса» по второму раунду Кубка Гагарина