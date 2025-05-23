Определился соперник УНИКСа по серии за бронзовые медали

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Спорт
23 мая 2025  13:46
Автор:
Эдгар Витковский

По итогам седьмого матча полуфинальной серии между «Зенитом» и «Локомотив-Кубанью» определился соперник УНИКСа по играм за бронзовые медали. «Зенит» одержал победу со счётом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23) и вышел в финал турнира.

Серия за бронзу начнётся в Казани матчами 26 и 28 мая. Третья встреча серии до трёх побед пройдёт в Краснодаре 31 мая.

Отметим, что в регулярном чемпионате краснодарский клуб трижды был сильнее УНИКСа (78:71, 87:75, 94:82). Единственную победу казанцы одержали на домашнем паркете (103:95).

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