Определился соперник УНИКСа по серии за бронзовые медали

По итогам седьмого матча полуфинальной серии между «Зенитом» и «Локомотив-Кубанью» определился соперник УНИКСа по играм за бронзовые медали. «Зенит» одержал победу со счётом 94:75 (17:14, 21:23, 25:15, 31:23) и вышел в финал турнира.

Серия за бронзу начнётся в Казани матчами 26 и 28 мая. Третья встреча серии до трёх побед пройдёт в Краснодаре 31 мая.

Отметим, что в регулярном чемпионате краснодарский клуб трижды был сильнее УНИКСа (78:71, 87:75, 94:82). Единственную победу казанцы одержали на домашнем паркете (103:95).