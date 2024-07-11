Организаторы подпольного казино в Казани предстанут перед судом

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Город
11 июля 2024  12:21
Автор:
Эндже Гарафиева

Четыре жителя Казани и Зеленодольска в возрасте от 24 до 49 лет предстанут перед судом по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр.

По версии следствия, с октября 2022 по декабрь 2023 года, обвиняемые организовали и проводили в специально арендованном помещении на улице Гаврилова азартные игры, в том числе карточную игру «Свара».

Для организации подпольного казино обвиняемые провели ремонт помещения, закупили специальную мебель и оборудование, включая карточный стол, фишки, карты и кальян.

В группе была четко распределена роль каждого: от привлечения новых игроков до взаимодействия с должниками. Доступ в казино был возможен только по рекомендации постоянных игроков.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Организаторы подпольного казино в Казани предстанут перед судом
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