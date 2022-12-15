Трудовые права мобилизованных и регистрация госорганов в соцсетях: в Татарстана приняли новые законы

Эти и не только вопросы рассмотрели сегодня депутаты на 38-м заседании Госсовета Республики Татарстан. Всего в повестку заседания включили 14 вопросов, в том числе шесть республиканских законов.

Помимо этого, народные избранники одобрили законопроект, увеличивающий в 15 раз штраф за незаконную продажу этилового спирта. Инициатива направлена на противодействие нелегальному производству и обороту алкогольной продукции.

Не обошлось заседание без выступления главы рескома КПРФ Хафиза Миргалимова, который с жаром вступился за памятник Иосифу Сталину. Монумент ранее был установлен на территории частной школы в Набережных Челнах.

Видеопривет из зоны СВО

«Сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше», – предварил 38-е заседание народных избранников Татарстана видеопривет из зоны спецоперации депутат-доброволец СВО Эдуард Шарафиев. В ноябре этого года он по собственной инициативе отправился на СВО.

Депутат-доброволец Шарафиев записал ролик из зоны СВО. Фото: © скриншот трансляции

Шарафиев выразил слова благодарности Президенту республики Рустаму Минниханову «за всестороннюю поддержку добровольцев и мобилизованных, а также мирного населения».

«Вместе мы сделаем все, чтобы мир наступил как можно раньше. Мы все вместе отметили нашу общую победу», – сказал Шарафиев.

Официальные аккаунты госорганов во «ВКонтакте» и «Одноклассниках»

Закон, обязывающий госорганы и подведомственные организации создавать официальные страницы в социальных сетях и размещать там актуальную информацию парламентарии приняли в первом чтении. Представил проект закона министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Необходимо привести республиканский закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов Республики Татарстан и органов местного самоуправления в Республике Татарстан» в соответствие с аналогичным законом федеральным. Распоряжением Правительства Российской Федерации установлены две российские социальные сети – это «ВКонтакте» и «Одноклассники»», – пояснил он сидящим в зале Госсовета депутатам.

Закон направлен на повышение открытости госорганов, органов местного самоуправления, подведомственных государственным органам и т.п.

Впрочем, в Татарстане официальные аккаунты в соцсетях завели больше 90% государственных организаций республики.

«По состоянию на 15 декабря в республике уже 5 500 организаций или 93% создали свои страницы в социальных сетях», – сказал Хайруллин.

По словам министра, в состав официального портала республики входят уже более тысячи сайтов, которые работают на единой платформе. С начала 2022 год на официальный портал республики татарстанцы зашли более 80 млн раз.

Дополнительные гарантии мобилизованным госслужащих

Кроме того, в первом чтении депутаты рассмотрели закон о трудовых гарантиях, который предусматривает недопущение расторжения служебного контракта мобилизованного госслужащего на период военной службы.

Как отметил депутат Рыбушкин, закон предполагает сохранение должности мобилизованного на время службы, недопущение расторжения служебного контракта по инициативе работодателя, предоставление оплачиваемого отпуска.

У мобилизованных служащих в трудовом стаже учтут время службы в рядах ВС РФ. Фото: © Михаил Захаров

В числе дополнительных гарантий – учет период прохождения службы в трудовом стаже.

Одобрили депутаты также проект федерального закона, ужесточающий наказание за незаконную продажу этилового спирта. Документ предлагается добавить в КоАП РФ новую статью (незаконная розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции физическими лицами). Штраф при этом будет увеличен в 15 раз.

В настоящее время ответственность за незаконную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством не предусмотрена.

«Что мы боимся?»

Не обошлось заседание без традиционно эмоциального выступления главы рескома КПРФ Хафиза Миргалимова, вступившегося за установленный в Набережных Челнах памятник Иосифу Сталину. Миргалимов раскритиковал противников идеи установки памятника.

«Сколько ажиотажа! Сколько выступлений! Что только в них [не говорят]: «Как посмели?» По некоторым сведениям, уже ищут есть ли у этой школы лицензия. <…> молодежь должна знать, какие лидеры. Что мы боимся», – сказал он, обращаясь к депутатам.

Памятник Сталину установили у одной из частных школ в Набережных Челнах.

Спорный памятник, напомним, был замечен на территории одной из частных школ в 25-м комплексе Набережных Челнов. Администрация учебного учреждения пояснила, что считает личность Сталина «локомотивом в индустриализации страны».