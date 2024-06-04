Орнитолог из КФУ: После Сабантуя соловьев мы не услышим

В городских парках и скверах Казани может перестать звучать соловьиная трель, считает орнитолог КФУ. По его словам, произойдет это после Сабантуя.

«Сейчас самый пик песенного хора у наших пернатых. После Сабантуя соловьев мы не услышим», - отмечает заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Ильгизар Рахимов.



В это время, поясняет Рахимов, у них начинаются совсем другие задачи – необходимо воспитывать птенцов. Орнитолог объясняет, что пение соловья – это не только романтическая песня любви, но и сигнал о занятой гнездовой территории.

Эксперт также напомнил, что помимо соловьев сейчас в городских парках Казани можно услышать славок, зябликов, зеленушек, и даже редкую для города иволгу. Но их пение тоже скоро утихнет, уступив место тихим шумам лета.

Бердвотчинг, наблюдение за птицами, становится все более популярным хобби. В Казани проходят экскурсии и встречи с орнитологами, где можно познакомиться с миром пернатых и узнать о их жизни много интересного. Первая такая встреча прошла в воскресенье, 2 июня, на Кабане. Орнитолог София Хохлачева провела встречу, обсуждая водоплавающих и околоводных пернатых, их миграцию и формирование пар у моногамных видов птиц. Участники узнали о причинах, почему нельзя кормить уток хлебом, и о птицах, называемых «поганками».

Ранее мы писали, что в парке у Большого Чайкового озера проживает одна из самых крупных в республике колоний озерной чайки. Сейчас здесь началось благоустройство, после него появятся две смотровые площадки для наблюдения за присутствующей фауной и флорой, скамьи, кофейня, туалет, проложат брусчатку на прогулочных тропинках.