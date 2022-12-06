 Орнитологи: татарстанцы кормят птиц отбросами, от чего птицы мучительно умирают
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Орнитологи: татарстанцы кормят птиц отбросами, от чего птицы мучительно умирают

Еда с плесенью поражает верхние дыхательные пути и ЖКТ птиц.

Республика
6 декабря 2022  09:17
Автор:
Ольга Ильина

Отбросы и отходы, которыми жители Набережных Челнов кормят птиц, приводит к мучительной смерти животных. Почему не нужно кормить птиц своей едой, «Челнинским известиям» рассказали орнитологи.

 «Тут и кекс, и баранки, и ржаной хлеб. Все это хорошенько сдобрено плесенью! Ну а что? Не выкидывать же? Мы птичек покормим, а те сдохнут мучительно. Думаете не умрут? Еще как! И да, мучительно! Люди, которые кормят животных отбросами, вы не помогаете животным, вы их медленно и мучительно убиваете», - подчеркнули специалисты.

Орнитологи привели пример: оставленный хлеб с плесенью ведет к тому, что поражаются верхние дыхательные пути, ЖКТ. Птицы очень восприимчивы к плесени, из-за чего животное изнутри покрывается грибком, плесенью. Оно не может пить, есть, глотать, и умирает.

Ранее «КВ» сообщали, что сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам вместе со школьниками установили больше 100 кормушек для птиц, которые дети сделали сами.

«У нас получилось создать настоящую лесную столовую для пернатых», - рассказывает специалист заказника «Балтасинский» Ильфина Ильина.

«Домики» сделали школьники вместе с родителями для районного конкурса кормушек.

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