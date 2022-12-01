 В Балтасинском районе РТ установили более 100 «домиков» для зимующих птиц
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В Балтасинском районе РТ установили более 100 «домиков» для зимующих птиц

Кормушки сделали школьники вместе с родителями в рамках районного конкурса.

Республика
1 декабря 2022  14:15
Автор:
Эдуард Салихов

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам вместе со школьниками установили более 100 кормушек для птиц.

«Ребят не остановили ни холод, ни снег. У нас получилось создать настоящую лесную столовую для пернатых», — рассказывает специалист заказника «Балтасинский» Ильфина Ильина.

«Домики» сделали школьники вместе с родителями в рамках районного конкурса кормушек. Ребята совместно с родителями смастерили кормушки для зимующих птиц.

«В такие сильные морозы птицам вдвойне тяжелее найти пищу, и мы, повесив кормушки, фактически помогаем пережить холод», — рассказывают школьники.

Ранее «КВ» сообщали, что в Атнинском районе спасли семью рысей, заблудившихся в строящейся лагуне для навоза. Сейчас животные находятся в естественной среде обитания.

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