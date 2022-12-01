В Балтасинском районе РТ установили более 100 «домиков» для зимующих птиц

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам вместе со школьниками установили более 100 кормушек для птиц.

«Ребят не остановили ни холод, ни снег. У нас получилось создать настоящую лесную столовую для пернатых», — рассказывает специалист заказника «Балтасинский» Ильфина Ильина.

«Домики» сделали школьники вместе с родителями в рамках районного конкурса кормушек. Ребята совместно с родителями смастерили кормушки для зимующих птиц.

«В такие сильные морозы птицам вдвойне тяжелее найти пищу, и мы, повесив кормушки, фактически помогаем пережить холод», — рассказывают школьники.

Ранее «КВ» сообщали, что в Атнинском районе спасли семью рысей, заблудившихся в строящейся лагуне для навоза. Сейчас животные находятся в естественной среде обитания.