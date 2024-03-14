Осечка «Ак Барса»: как команда будет жить после провала?

Один из самых богатых и укомплектованных клубов КХЛ подарил пока главную сенсацию Кубка Гагарина - 2024, отправившись в отпуск за пять матчей серии с «Автомобилистом». «Ак Барс» локально страдал и в регулярном чемпионате, но теплилась надежда, что к плей-офф команда предстанет иной. Чуда не случилось - его не смог сотворить ни главный тренер, ни игроки.

Билялетдинов не нашел общий язык с «раздевалкой»?

В мае 2023-го «Ак Барсу» в Казанском кремле вручали серебряные медали чемпионата России после проигранного финала ЦСКА. Сезон-2022/23 «барсы» начали с обновленным тренерским штабом и Олегом Знарком у руля команды. Но ставка на заслуженного и опытного специалиста не оправдалась -, по осени «Ак Барс» посыпался, рухнув на восьмую строчку «Востока». Стать спасательным кругом согласился Зинэтула Билялетдинов, совершив свой третий камбэк в Казань. Тогда наставнику удалось почти невозможное - из разношерстной компании мастеровитых игроков собрать боеспособный коллектив, который вернулся в финальной серии со счета 1-3.

На майской встрече лично Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к Билялетдинову: «Зинэтула Хайдярович, не бросай нас. Я очень тебя прошу!» Специалист заверил: «Я вас не брошу», заключив в итоге новый контракт только спустя полтора месяца от момента встречи в Кремле. В условиях потолка зарплат менеджмент клуба сумел провести хорошую селекционную работу, забрав в числе прочих на рынке «короля пятака» Дмитрия Яшкина и нападающего Дамира Жафярова. Перед стартом регулярки «барсы» выглядели той силой, которая вновь способна смять соперников по конференции и далеко забраться в плей-офф. Но реальность оказалась иной.

После дальневосточной поездки команда свалилась в крутое пике, а упомянутый выше Жафяров и вовсе уселся в глухой запас. В условиях кризиса системы Билялетдинов не стал проявлять гибкость, пытаясь и дальше построить оборону и ударное первое звено. Однако в моменте в «Ак Барсе» зажигала низовая тройка Лукоянов - Кателевский - Дыняк, но никак не Радулов и Шипачев сотоварищи. Не все игроки стремились подстраиваться под систему Билла, что оборачивалось для них отдыхом в резерве. Помимо Дамира Жафярова можно вспомнить Райли Барбера - легионер приезжал в Казань в ранге лучшего бомбардира «Барыса», в моменте получал игровое время даже в большинстве, но по итогу уселся в запас. Да и молодой защитник Никита Евсеев, отыгравший львиную долю сезона-2022/23, в конечном счете оказался «сослан» в Альметьевск.

От отсутствия гибкости, пожалуй, устали не только игроки, но и болельщики. Рисунок «Ак Барса» даже в регулярке был далек от «билловского» хоккея прошлого сезона и постоянно подвергался критике со стороны зрителей. В домашних матчах с «Автомобилистом» они и вовсе голосовали ногами, посвистывая и покидая трибуны до финальной сирены.

Контракт Билялетдинова действует до конца апреля 2024 года. С одной стороны, специалист, которому 13 марта исполнилось 69 лет, уже может не найти эмоции для продолжения работы. Но и российский рынок тренеров не такой богатый, чтобы пригласить тренера, способного решать задачи в большом клубе. В ближайшие месяцы менеджменту предстоит выбрать, по какому из двух путей пойти, причем не исключена и смена вектора.

13 игроков могут стать свободными уже 30 апреля

Мы не случайно затронули тему возможной смены вектора. После трех сезонов работы в Казани Дмитрия Квартальнова, ориентированного на развитие молодых хоккеистов, менеджмент клуба решил пойти по пути «здесь и сейчас». «Ак Барс» вернул из-за океана Александра Радулова - самый «вкусный» актив на рынке летом 2022-го года, забрал за символическую компенсацию у «Динамо» Вадима Шипачева и Вячеслава Войнова. Эти и ряд других трансферов позволили собрать в Казани «Дрим-тим», пошумевшую в финале Кубка Гагарина. Но второй поход за трофеем обернулся фиаско, причем сразу у 13 хоккеистов из актуального состава контракты истекают 30 апреля.

В первую очередь речь о капитане - Александре Радулове. Если в первом сезоне Радулов был настоящей батарейкой «Ак Барса», то свой второй год форвард провел очень блекло. Нападающий редко «зажигал» скамейку, завершил сезон лишь третьим бомбардиром команды и, кажется, откровенно устал от хоккея.

Истекает контракт и у Кирилла Семенова - одного из лучших российских центрфорвардов. Потеря игрока, который с сентября 2022-го не пропустил ни одного матча, будет ощутимой. Но и за продление второго бомбардира команды менеджменту «барсов» придется раскошелиться.

Зато без особого расстройства в Казани могут расстаться со Станиславом Галиевым и Дмитрием Кагарлицким. Оба игрока в минувшем сезоне были далеки от своей лучшей игровой формы. Кто заслужил хороший контракт, так это Семен Кошелев. После обмена из «Магнитки» форвард идеально влился в связку к Кириллу Семенову, выдав несколько результативных отрезков. Фактически своей игрой Кошелев показал, что будет полезен «Ак Барсу» на дальней дистанции.

С высокой долей вероятности в Казани захотят продлить сотрудничество с Артемом Лукояновым и Никитой Дыняком. Оба форварда эффективно действуют в бригаде меньшинства, а Артем еще и несет на себе большие функции альтернативного капитана и старожила команды.

При этом хоккейная вертикаль «Ак Барса» по-прежнему не дает воспитанников - за последнее время в КХЛ закрепился только Дмитрий Кателевский. Если произойдет смена вектора, то молодые игроки получат шанс попробовать свои силы в первой команде. А здесь на подходе целая россыпь исполнителей: 20-летний вратарь Максим Арефьев, 18-летние нападающие Радэль Замалтдинов и Тимофей Жулин, 21-летний защитник Всеволод Альметкин. Пару последних сезонов в КХЛ есть запрос на молодые, драйвовые команды, играющие в дерзкий хоккей. При желании создать подобный коллектив можно и в Казани - у клубной системы есть все кадровые ресурсы.