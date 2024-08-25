Основателя Telegram Павла Дурова задержали во Франции

Посольство России в Франции активно занимается разъяснением обстоятельств, касающихся основателя Telegram Павла Дурова. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на французский телеканал TF1.

«В связи с поступившими сведениями о задержании Дурова, российская дипломатическая миссия во Франции незамедлительно приняла меры для прояснения ситуации, связанной с гражданином нашей страны», – сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Тем не менее, в МИД уточнили, что представители Дурова пока не обращались в посольство.

Напомним, что вечером 24 августа Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже после его прибытия на частном самолете из Азербайджана. Позже он был помещён под арест.

Согласно информации французских СМИ, задержание связано с деятельностью Telegram: различные факторы, включая отказ Дурова сотрудничать с французскими властями, предполагают его причастность к ряду уголовных преступлений.

Как гражданину Франции, ему грозит до двадцати лет лишения свободы. Важно отметить, что он не может быть подвергнут экстрадиции или обмену.