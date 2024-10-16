Островок безопасности установили в центре Казани

В Казани на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса появился новый островок безопасности. Это решение стало результатом иска прокуратуры Вахитовского района, инициированного на основании обращения местной жительницы.

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Проверка, проведенная прокуратурой, выявила, что протяженность пешеходного перехода в этом месте составляет более 31 метра. Из-за этого пешеходы не успевают перейти дорогу на разрешающий сигнал светофора, что создаёт потенциальные угрозы для безопасности движения.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением к местным властям, требуя признать их бездействие незаконным и обязать органы самоуправления установить островок безопасности. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, и теперь исполнение решения находится под контролем надзорного ведомства.