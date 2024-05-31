Освободившееся место главы Мамадышского района займёт Владимир Никитин

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Республика
31 мая 2024  12:16
Автор:
Эндже Гарафиева

Рустам Минниханов поручил найти замену экс-главе Мамадышского района Анатолию Иванову, который спустя 14 лет покидает свой пост в пользу депутатского места в Государственной Думе. Иванов стал главой района в 2010 году.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин предложил занять должность бывшему руководителю исполкома в Пестречинском районе Вадиму Никитину. 

Фото: tatarstan.ru

Вадим Никитин родился в Мамадышском районе. Ему 41 год. Начинал свою карьеру на родине, затем ушёл в Пестречинский район. Мухаметшин отметил, что последних полутора лет в исполкоме Пестречинского района Никитину было достаточно, чтобы зарекомендовать себя как ответственного и инициативного руководителя. Он «наработал авторитет».

На заседании 31-й сессии района депутатский корпус единогласно поддержал кандидатуру Никитина.

Ранее мы писали, что Елена Ямпольская сложила полномочия депутата Госдумы из-за назначения советником Президента России, в следствии чего мандат может перейти следующему кандидату от «Единой России» – главе Мамадышского района Анатолию Иванову.

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