От общественных наблюдателей в Татарстане поступило 1,5 тысячи обращений

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Республика
8 сентября 2024  18:07
Автор:
Эндже Гарафиева

Член Общественной палаты РФ Тимур Какохо рассказал в эфире телемарафона «Всей семьей на выборы!» о том, как организована работа по общественному контролю за выборами в республике.

Сейчас в ситуационном центре работают более 300 человек, в том числе 30 юристов. Они круглосуточно находятся на связи с наблюдателями на избирательных участках.

По словам Какохо, к данному моменту от наблюдателей поступило уже более 1500 сообщений, что говорит об их активной работе. Всего за выборами в Татарстане следят 16 тысяч общественных наблюдателей.

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