От звериных масок до специализированного корма: Как квадроберы завоевывают рынок

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Россия/Мир
4 октября 2024  14:23
Автор:
Назиля Фахрутдинова

Изображение сгенерировано ИИ

В последние месяцы наблюдается внезапный рост интереса к квадроберам. В этой связи маркетплейсы начали предлагать оригинальные товары, включая наборы для создания образа квадробера с помощью звериных масок и хвостиков. Однако это далеко не все новшества. В мире необычного маркетинга и креативных решений производители начали реализовывать даже специализированный корм для людей.

Корм для квадроберов представляет собой любопытное сочетание компонентов. В его составе находятся сахар, заменитель масла какао, тертое какао, обезжиренное сухое молоко и кокосовое масло. Сочетание этих ингредиентов вызывает неоднозначные отзывы: некоторые потребители интересуются, когда можно будет приобрести этот продукт, и задаются вопросами о его составе. Комментарии вроде «Здравствуйте, когда будет скуфкорм в наличии?» стали привычным делом на страницах товаров.

 Изображение сгенерировано ИИ

Вдохновленные этой тенденцией, предприниматели предлагают даже более упрощенные варианты: пакетики для корма, в которые клиенты могут самостоятельно помещать лакомства, такие как орехи, конфеты и другие снеки.

Но и это не все. В России начали появляться и дома для квадроберов. За такие будки производители просят от 15 тысяч рублей, уверяя покупателей в их практичности и эстетической ценности.

Очевидно, что квадроберы выходят за рамки простой игры. Ранее в интервью с Инной Городецкой, эксперт в области социальной психологии, обсуждались вопросы, связанные с квадроберами: скорее ли это развлечение и игра, или они могут иметь более серьезные последствия для психологии детей?

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