Отбывающий «пожизненное» Ильназ Галявиев требует у суда вернуть треть квартиры

В Верховный суд республики из колонии «Черный дельфин» поступило обращение от «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, который два года назад расстрелял детей в гимназии №175.

Осужденный пожизненно Галявиев заявил, что хочет вернуть треть квартиры. Он считает, что решение Советского районного суда Казани незаконным, так как он не участвовал в судебных заседаниях и не был уведомлен о решении суда. Квартира родителей преступника была изъята для обеспечения исков от потерпевших по уголовному делу.

Ранее мы писали, что суд взыскал с Галявиева 1,4 млн рублей. 11 мая состоялась вторая годовщина смерти гимназистов. В 2021 году вооруженный Ильназ Галявиев ворвался в гимназию и стал расстреливать детей. Погибшими от его рук считаются семь несовершеннолетних учеников и двое взрослых. Отбывать свое наказание он был доставлен в самую строгую колонию России – «Черный дельфин».