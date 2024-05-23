Отбывающий «пожизненное» Ильназ Галявиев требует у суда вернуть треть квартиры

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Республика
23 мая 2024  19:11
Автор:
Эндже Гарафиева

В Верховный суд республики из колонии «Черный дельфин» поступило обращение от «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, который два года назад расстрелял детей в гимназии №175. 

Осужденный пожизненно Галявиев заявил, что хочет вернуть треть квартиры. Он считает, что решение Советского районного суда Казани незаконным, так как он не участвовал в судебных заседаниях и не был уведомлен о решении суда. Квартира родителей преступника была изъята для обеспечения исков от потерпевших по уголовному делу.

Ранее мы писали, что суд взыскал с Галявиева 1,4 млн рублей. 11 мая состоялась вторая годовщина смерти гимназистов. В 2021 году вооруженный Ильназ Галявиев ворвался в гимназию и стал расстреливать детей. Погибшими от его рук считаются семь несовершеннолетних учеников и двое взрослых. Отбывать свое наказание он был доставлен в самую строгую колонию России – «Черный дельфин».

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