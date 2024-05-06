Суд взыскал с казанского стрелка Ильназа Галявиева 1,4 млн рублей

В Советском суде Казани сообщили, что Ильназ Галявиев был приговорен к выплате взыскания по иску прокуратуры от 2023 года. Отмечается, что сумма перечислена на счет исполкома города. Также третьими лицами по делу выступают казанская гимназия №175 и «Татинвестгражданпроект».

Напомним, что 11 мая состоится вторая годовщина смерти учеников гимназии №175. Вооруженный Ильназ Галявиев ворвался в гимназию и стал расстреливать детей. Погибшими от его рук считаются семь несовершеннолетних учеников и двое взрослых. Отбывать свое наказание он был доставлен в самую строгую колонию России – «Черный дельфин».