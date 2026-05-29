Отцы и дети в строю: как прошла «Семейная Зарница» в Татарстане

С 20 по 22 мая в Татарстане прошёл республиканский этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Это не та «Зарница», которую помнят их родители: теперь игра использует цифровые технологии и современные форматы. Три дня участники соревновались в тактической медицине, огневой подготовке, военизированной эстафете, тактической игре и индивидуальных испытаниях.

21 мая впервые в рамках регионального фестиваля прошла «Семейная Зарница». В ней участвовали больше 100 детей и взрослых — 29 семей из 25 районов Татарстана. Родители и дети вместе проходили испытания, что добавило игре особую атмосферу и показало: патриотическое воспитание начинается с семьи.

Команды, занявшие первые места, представят Татарстан на окружном этапе в Приволжском федеральном округе. Окружные соревнования и сборы пройдут летом, а всероссийский финал запланирован на сентябрь 2026 года.

На окружном уровне ребят ждут новые испытания. Одно из главных — отрядное состязание «марш-бросок» с использованием лазертага и дронов. Это уже серьёзная проверка тактического мышления и умения работать в команде.

Современная «Зарница 2.0» выросла из «Зарницы Поволжья», которую больше 10 лет назад организовали по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО. В 2024 году игра вышла на всероссийский уровень, а в 2025-м стала массовой — участвовали более 105 тысяч детей и молодёжи. В 2026 году число участников достигло 114 тысяч.

Под руководством опытных наставников подростки и молодёжь со всей России учатся стратегически мыслить, преодолевать трудности, развивают тактическое мышление, осваивают новые технологии, прокачивают навыки ориентирования, оказания первой медицинской помощи и расширяют знания об истории страны.

Игра традиционно делится на три блока: образовательная программа (интенсивы от экспертов), спортивная подготовка (соревнования по ГТО) и военно-прикладные навыки (основы тактики, начальная военная подготовка, современные средства борьбы).

Организаторы «Зарницы 2.0» — «Движение первых» и «Юнармия» при поддержке Минобороны РФ, Минпросвещения РФ и Росмолодёжи. Партнёры — Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «ВОИН», органы государственной власти регионов и другие организации.

Динар Бариев, руководитель отряда «Феникс-53» МБОУ «Лицей №5», занявшего первое место в младшей категории:

Ребята из отряда «Феникс-53» отлично показали себя на региональном этапе. Дети работали сообща. Они действовали как команда, поэтому сложно выделить кого-то одного, кто выручал отряд в трудную минуту. Все выкладывались на максимум, все друг-друга выручали. «Зарница 2.0» — это масштабная игра, в которой принимает участие вся Россия. Ребята учатся работать в команде и чувствуют свою сопричастность к чему-то очень масштабному и важному. Наверное, это и отличает «Зарницу 2.0» от простых школьных соревнований. Ребятам из «Феникс-53» очень понравилась игра, особенно командные состязания и лазертаг, это их самое любимое. Они не такие простые и требуют большой включенности, но ребята хорошо с ними справились.