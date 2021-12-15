Отец девочки, которую избивала мать в Казани, может попасть под следствие

Отец девочки, которую избивала мать, может попасть под следствие. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец рассказала, что мужчина, который знал об избиениях дочери, тоже не останется без внимания правоохранительных органов.

«Отец тоже попадет под следствие, потому что знал о побоях и ничего не делал», — говорит Волынец.

Мужчина официально отказался от годовалого ребенка. Как говорят врачи, до этого он навещал девочку в больнице и говорил, что будет за нее бороться.

Теперь ребенка будет воспитывать бабушка Лора Федоренко. Сейчас она ждет, когда внучку выпишут из больницы.

Лора рассказала, что всегда была готова взять девочку под свою опеку. «Я даже предлагала Алене (маме девочки — прим. Ред) жить у себя. Говорила: приходите, я рада своей семье», — говорит бабушка.

Женщина подтвердила слухи о трудных взаимоотношениях между родителями девочки. «У них всегда были скандалы, вплоть до того что она приводила в дом другого мужчину. На этой почве у родителей девочки были драки, соседи вызывали полицию», — подчеркивает бабушка. Она добавляет, что замечала, что когда ребенка забирали родители, она была без настроения.

«У нее такие грустненькие глаза были. И приезжала ко мне грустненькая. Но у меня ребенок начал в себя приходить, играть»,— рассказывает бабушка.

Напомним, что ранее «КВ» писали о том, что женщина избивала свою дочку, чтобы позлить мужа, который с нею не жил. В полицию с заявлением на побои обратилась именно бабушка девочки. Сейчас мать малышки находится под следствием. Советский суд Казани отправил мать, издевавшуюся над полуторагодовалой дочерью, в СИЗО на два месяца до 7 февраля.