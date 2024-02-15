Отец ногами и руками избил 8-летнего сына во дворе школы, ребенок в больнице

Пресс-служба МВД по РТ сообщила, что полицейские Казани привлекут к отвественности 40-летнего мужчину, который избил своего сына до травм различной степени тяжести.

Известно, что отца вызвали в школу к директору из-за плохого поведения 8-летнего сына. Тогда, в ходе беседы с руководством образовательного учреждения, мужчина стал бить ребенка руками и ногами по различным частям тела. Избиение продолжил во дворе школы.

Несовершеннолетний с травмами различной степени тяжести помещен в городскую больницу.

В отношении отца составлен административный материал по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

«В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления тяжести вреда здоровья, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – заключили в МВД по РТ.